Число случаев диабета в Великобритании достигло рекордного уровня

CentralAsia (CA) - Число людей, страдающих диабетом, достигло рекордного уровня в Великобритании. Согласно новым данным, каждый пятый взрослый в Соединенном Королевстве имеет либо диабет, либо преддиабет, передает Еuronews.

Диабет диагностирован у 4,6 миллиона человек, что составило рост на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом. Эти оценки опубликовала организация Diabetes UK, которая назвала этот рост «скрытым кризисом здравоохранения».

Помимо этого, еще 1,3 миллиона человек в Великобритании страдают диабетом 2 типа, но диагноз им не поставлен, говорится в докладе.

Еще 6,3 миллиона человек страдают преддиабетом. Этот диагноз ставят, когда уровень сахара в крови выше нормы. Это состояние еще является обратимым, и уровень сахара можно вернуть к норме с помощью диеты и физических, главным образом, кардионагрузок. Однако если ничего не менять, то преддиабет почти всегда переходит в диабет 2 типа.

Колетт Маршалл, исполнительный директор Diabetes UK, заявила, что необходимо приложить больше усилий, чтобы «найти те миллионы людей, которые страдают диабетом 2 типа или преддиабетом, но не знают об этом».

«Чем быстрее мы сможем найти и обеспечить им необходимую помощь, тем больше вреда мы сможем предотвратить», - говорится в заявлении Маршалл.

Серьезные последствия диабета для здоровья

Диабет в основном бывает двух форм: 1-го и 2-го типа. Диабет 1 типа - это заболевание, при котором иммунная система организма атакует клетки, вырабатывающие инсулин, а диабет 2 типа - это заболевание, когда инсулин вырабатывается в достаточном количестве, но организм не может его эффективно использовать.

Примерно в 90 процентах случаев встречается диабет второго типа, а главным фактором риска для его возникновение является ожирение.

Еще 8 процентов страдают диабетом первого типа и около 2 процентов имеют другие, более редкие формы заболевания, говорится в докладе.

Диабет может иметь серьезные последствия для здоровья, включая инфаркт, инсульт, проблемы с почками, глазами, ногами и нервами.

Рост заболеваемости диабетом в Великобритании отражает тенденции в Европе и мире. Согласно глобальным оценкам, опубликованным в медицинском журнале Lancet, в 2022 году диабет был диагностирован у 828 миллионов человек, что на 630 миллионов больше, чем в 1990 году.

Diabetes UK призвала британское правительство инвестировать средства в улучшение медицинского обслуживания больных диабетом, например, в поддержку людей с недавно установленным диагнозом и ежегодные медицинские обследования, которые помогут выявить осложнения на ранних стадиях.

«Миллионы людей, живущих со всеми типами диабета, должны получать более качественную помощь, чтобы жить полноценной жизнью и не подвергаться риску развития разрушительных осложнений», - сказала Маршалл.