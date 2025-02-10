В результате оползня в Китае один человек погиб, 28 пропали без вести
- Азия и мир, происшествия
- 10:28, 10 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - В результате оползня, произошедшего на юго-западе Китая, в провинции Сычуань, погиб 1 человек, 28 пропали без вести и двое получили травмы, сообщает «Синьхуа».
Оползень шириной около 100 метров и толщиной до 20, разрушил 10 домов в поселении.
В общей сложности 360 человек из 95 домохозяйств были эвакуированы в пункты временного расселения.
Для проведения спасательных работ в провинции мобилизовали 949 сотрудников вооружённой полиции и других служб. Более 200 экскаваторов, пожарных машин и бригад скорой помощи работают на месте.
Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение правительству выделить около $11,16 млн для оказания помощи в ликвидации последствий схода оползня в провинции Сычуань.
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