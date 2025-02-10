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На Шри-Ланке произошел блэкаут из-за падения обезьяны на линию электропередачи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На Шри-Ланке произошли отключения электроэнергии из-за проникновения обезьяны на крупнейшую в стране электрическую подстанцию в городе Панадура, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди. Его слова приводит JVP News.

«Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе», — сказал он.

В Минэнерго назвали причиной блэкаута «чрезвычайную ситуацию» на подстанции из-за падения обезьяны на линии электропередачи. В ведомстве принесли извинения жителям острова за доставленные неудобства и рассказали о мерах «для немедленного восстановления энергоснабжения».

Daily Mirror со ссылкой на источники в Минэнерго пишет, что обезьяна была не одна. По данным издания, отключение было спровоцировано проникновением и дракой на электростанции нескольких животных.

Внезапное отключение электроэнергии с 11:30 по местному времени по всему острову также привело к перебоям в подаче воды. К вечеру Минэнерго отчиталось о полном восстановлении подачи электричества на Шри-Ланке.

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