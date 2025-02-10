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Январь 2025 года стал самым тёплым в истории метеонаблюдений, - Copernicus

CentralAsia (CA) -  Январь 2025 года стал самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает The Guardian со ссылкой на Европейскую службу по изменению климата Copernicus.

Средняя температура у поверхности Земли составила 13,23 °C, что на 0,79 °C выше среднего показателя за период 1991–2020 годов.

Согласно данным ученых, температура воздуха была на 1,75 °C выше доиндустриального уровня. Это означает, что уже полтора года подряд средние глобальные температуры превышают установленный Парижским соглашением порог в 1,5 °C. Эксперты предупреждают, что если этот уровень сохранится в течение 20 лет, последствия для климата могут стать необратимыми.

Наиболее высокие температуры в январе наблюдались в Восточной Европе, европейской части России, Западной Сибири, Аляске и северо-восточной Канаде. В то же время в США, Великобритании, северо-западной Франции и на Камчатке месяц оказался холоднее обычного.

Ученые прогнозируют, что 2025 год останется аномально тёплым. Они считают, что глобальное потепление во многом обусловлено сжиганием ископаемого топлива и общими изменениями в климатической системе планеты.

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