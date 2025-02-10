Си Цзиньпин приедет на 9 Мая в Москву, - посол Моргулов

Си Цзиньпин, председатель КНР

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, выступая 10 февраля в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, Си Цзиньпин принял приглашение приехать в Москву, а также пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Китайская сторона пока не комментировала информацию о визите Си Цзиньпина в Москву.

Россия пригласила на 9 Мая в Москву «очень много глав государств», сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москву собираются приехать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Председатель КНР Си Цзиньпин в последний раз приезжал в Москву в марте 2023 года. Тогда он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.