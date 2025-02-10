Трамп поручил Минфину США прекратить выпуск одноцентовых монет

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту прекратить выпуск новых монет достоинством один цент. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social в ночь на 10 февраля.

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые в буквальном смысле стоили нам больше двух центов каждая. Это так расточительно!» — заявил Трамп, призвав прекратить нецелесообразное расходование денег бюджета.

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск, заявил в январе, что чеканка каждой одноцентовой монеты стоит более трех центов. Монетный двор США, согласно данным DOGE, в 2023 финансовом году выпустил более 4,5 миллиарда пенни (около 40% от общего числа монет), что обошлось налогоплательщикам в 179 миллионов долларов.

Согласно информации Монетного двора США, в 2024 году изготовление и распространение одного цента стоило около 3,7 цента, сообщал телеканал CBS News в январе. За последние несколько лет чеканка пенни подорожала в несколько раз — в 2016-м на производство одноцентовых монет тратили около 1,5 цента. За эти годы стоимость меди, используемой при производстве монет, выросла более чем в два раза.

После прекращения чеканки одноцентовые монеты останутся в обороте.

Федеральные чиновники и экономисты в прошлые годы уже предлагали приостановить выпуск одноцентовых монет в США, которые чеканятся с 1793 года. Но отказ от цента может оказаться дорогостоящей мерой, поскольку транзакции будут округляться до пяти центов, предупреждал Федеральный резервный банк Ричмонда в 2020 году.

Пенни — не единственная американская монета, чеканка которой стоит больше номинала. По данным Монетного двора США, в 2024 году на изготовление и распространение каждой монеты номиналом пять центов тратили около 14 центов.

В прошлом США уже отказывались от чеканки монет с низким номиналом, в том числе из-за роста стоимости меди. Конгресс США в 1857 году отказался от выпуска непопулярной монеты номиналом полцента, а также уменьшил размер одноцентовой монеты, чтобы сократить количество используемой меди.