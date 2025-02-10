Дом бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова выставили на торги в Астане за $3,5 млн

CentralAsia (KZ) - В Астане выставили на продажу дом бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова. Об этом сообщило ТОО «Компания по управлению возвращенными активами».

Торги состоятся 25 февраля 2025 года в 10:00 на веб-платформе E-Qazyna. Стартовая цена - 1,8 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов). Проводиться аукцион будет по английскому методу (на повышение).

«В рамках аукциона на продажу выставлен жилой дом с цокольным этажом, расположенный в г. Астана, район Нура, мкр. Караоткель, ул. Ерейментау, ст-е 1. Объект реализуется на прозрачных и конкурентных условиях, обеспечивающих равный доступ для всех участников торгов», - отметили в компании.

Общая площадь особняка составляет 2,8 тыс. квадратных метров. Из них жилые помещения занимают 347,2 «квадрата». Вместе со зданием на торги выставили земельный участок площадью около гектара, а также всё, что находится внутри. В доме есть библиотека, караоке, вип-комната для гостей, диско-бар, бильярдная, чайная, тренажёрный зал, несколько складов и парикмахерская.

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Фотографии дома, которые есть в закупочной документации, совпадают со снимками, которые КНБ публиковал в марте 2022 года, когда у Карима Масимова конфисковали имущество по делу о госизмене. Тогда в этом особняке изъяли 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки и антиквариат.

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Карима Масимова задержали во время январских событий 2022 года. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». В конце апреля 2023 года суд в Астане приговорил Масимова к 18 годам заключения за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Он пытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила срок наказания без изменений.

Летом 2024 года президент Казахстана согласился с тем, что Кариму Масимову следует отказать в помиловании, прошение о котором он подал в марте.

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