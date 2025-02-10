Узбекистан передал США угнанные вертолеты из Афганистана. Кабул требует вернуть их

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CentralAsia (UZ) - Министерство обороны Афганистана высказалось против передачи Соединенным Штатам Америки семи вертолетов, на которых в августе 2021 года из Афганистана в Узбекистан эвакуировались афганские летчики. Об этом сообщает агентство «Бахтар».

Минобороны заявило, что вертолеты принадлежат Афганистану, так как были захвачены после падения предыдущего правительства страны. Министерство считает неприемлемой передачу вертолетов США и подчеркивает, что афганский народ имеет право на защиту и доступ к своим военным ресурсам. Кабул призвал Вашингтон вернуть вертолеты в Афганистан, подчеркнув, что уважение прав афганского народа должно быть приоритетом для соседних стран и международных партнеров.

Заявление Минобороны талибов стало реакцией на сообщения о том, что Узбекистан отправил в США семь вертолетов Black Hawk. Это часть авиатехники, на которой в августе 2021 года, во время наступления движения «Талибан», афганские летчики эвакуировали своих сослуживцев и семьи в Узбекистан и Таджикистан. Данные воздушные суда в свое время были переданы афганской армии Вашингтоном. По данным Пентагона, в Узбекистане оказалось 46 угнанных самолетов и вертолетов, а в Таджикистане — 18.

В апреле 2022 года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил о намерении вернуть авиатехнику американским властям, подчеркнув, что она была оплачена правительством США.

В январе 2022 года сообщалось, что бывшему правительству Афганистана принадлежало 164 военных самолета, после бегства чиновников и части летчиков в стране остался 81, из которых в рабочем состоянии находился 41 самолет.

По данным Минобороны талибов, с 2001 года США потратили на поддержку военно-воздушных сил Афганистана свыше $8 млрд.