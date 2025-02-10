Принца Карима Ага Хана похоронили в Египте

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- 15:17, 10 февраля 2025
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- Обновлено: 15:38, 10 февраля 2025 Кыргызча
|Предыстория: Умер принц Карим Ага Хан
CentralAsia (CA) - Принца Карима Аль-Хуссайни Ага Хана IV похоронили в воскресенье на частной церемонии в Асуане, Египет. Об этом сообщает CNN.
Духовный лидер шиитских исмаилитов и основатель Сети развития Ага Хана скончался 4 февраля в Лиссабоне (Португалия), ему было 88 лет.
В субботу в исмаилитском общественном центре в Лиссабоне состоялась частная похоронная церемония, на которой присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, почетный король Испании Хуан Карлос и президент Португалии Марсело Ребело де Соуза.
В субботу губернатор Асуана приветствовал семью принца Карима в аэропорту южной египетской провинции.
«Когда его завещание было вскрыто, выяснилось, что он просил похоронить его в Асуане рядом со своим дедом, султаном Мухаммад Шахом, и бабушкой, Ом Хабибой», — сказал генерал-майор Исмаил Камаль.
Скорбящие исмаилиты прошли маршем под звон колоколов во время церемонии погребения в южной провинции Асуан, когда тело принца Карима везли на фургоне.
Его тело, завернутое в белый саван, перенесли на яхту на реке Нил.
Новым духовным лидером исмаилитов стал принц Рахим Аль-Хусейни Ага Хан V.