Принца Карима Ага Хана похоронили в Египте

Люди несут гроб принца Карима аль-Хусейни, Ага-Хана IV и 49-го наследного имама мусульман-исмаилитов-шиитов, который скончался во вторник в По

CentralAsia (CA) - Принца Карима Аль-Хуссайни Ага Хана IV похоронили в воскресенье на частной церемонии в Асуане, Египет. Об этом сообщает CNN.

Духовный лидер шиитских исмаилитов и основатель Сети развития Ага Хана скончался 4 февраля в Лиссабоне (Португалия), ему было 88 лет.

В субботу в исмаилитском общественном центре в Лиссабоне состоялась частная похоронная церемония, на которой присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, почетный король Испании Хуан Карлос и президент Португалии Марсело Ребело де Соуза.

В субботу губернатор Асуана приветствовал семью принца Карима в аэропорту южной египетской провинции.

«Когда его завещание было вскрыто, выяснилось, что он просил похоронить его в Асуане рядом со своим дедом, султаном Мухаммад Шахом, и бабушкой, Ом Хабибой», — сказал генерал-майор Исмаил Камаль.

Скорбящие исмаилиты прошли маршем под звон колоколов во время церемонии погребения в южной провинции Асуан, когда тело принца Карима везли на фургоне.

Его тело, завернутое в белый саван, перенесли на яхту на реке Нил.

Новым духовным лидером исмаилитов стал принц Рахим Аль-Хусейни Ага Хан V.

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