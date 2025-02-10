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На магистральном газопроводе в Узбекистане произошел пожар

CentralAsia (UZ) -  На участке магистрального газопровода в Бухарской области Узбекистана произошла утечка газа с возгоранием. Об этом сообщает Министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 10 февраля, на магистральном газопроводе диаметром 1020 мм, проходящем по территории Бухарской области, произошла утечка газа и пожар», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются необходимые меры для ликвидации последствий. Отмечается, что никто не пострадал.

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