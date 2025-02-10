Снег, метель и усиление ветра ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, 11-13 февраля, в северных областях Казахстана под влиянием ложбины Северного циклона, а в южных регионах – под воздействием Южного циклона ожидаются снег, метель, днем на юге и юго-востоке – дождь и мокрый снег, гололед. Также по стране прогнозируется усиление ветра и туман, сообщает «Казгидромет».

На западе ночью -5-13 градусов, днем -6+1, на юго-западе ночью -1-9, днем -3+2, на северо-западе минимальная температура повысится до -7-16, максимальная будет в пределах -3-10 градусов. На севере Казахстана ожидается колебание температуры ночью от -7-20 до -10-22, днем – понижение от -2-8 до -5-11 градусов. На востоке и в центре республики, наоборот, температура повысится с -10-23 до -7-18, в южных областях – с -5-13 до 0-10 градусов ночью, днем с -5+5 до -1+7 градусов, на юго-востоке – с -5-25 до -3-20 ночью, днем -5+5 тепла, в горных районах -6-11.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения