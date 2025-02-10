Снег и дождь сменятся потеплением. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на неделю

CentralAsia (UZ) - В первой половине рабочей недели Узбекистан окажется под влиянием влажного и прохладного воздуха, временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Однако с 12 февраля начнется постепенное потепление.

По сообщению «Узгидромета», в первой половине текущей недели территория Узбекистана будет находиться под влиянием влажной и относительно холодной воздушной массы. По республике временами пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

13 февраля осадки в виде дождя и снега ожидаются в отдельных районах центральных и восточных областей, а также по пустынной зоне Узбекистана. По остальной территории без осадков.

По большинству областей республики 14 февраля без осадков, лишь по крайнему югу местами возможен небольшой дождь, в предгорных и горных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Температура воздуха 10-11 февраля днем 0-5 градусов тепла, ночью 0-5 градусов мороза, по северу и пустынной зоне местами – до 6-8 градусов мороза.

С 12 февраля начнется постепенное повышение температуры и к 13-14 февраля дневная температура повысится до 8-11 градусов тепла, по югу – до 12-14 градусов тепла.

Ветер западный с переходом на восточный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

Местами по республике возможен туман.

В Ташкенте сегодня вечером возможен небольшой снег.

11-12 февраля временами осадки, преимущественно в виде снега. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, возможны 13 февраля. 14 февраля без осадков.

Температура воздуха ночью в пределах 3 градусов мороза - 2 тепла. Днем 10-11 февраля 0-5 градусов тепла, с 12 по 14 февраля – постепенное повышение до 8-10 градусов тепла.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду.