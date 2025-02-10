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Россия изучает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам миграции, - МИД РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Москва рассматривает все обращения коллег из Центральной Азии по проблемам в миграционной сфере, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Исходим из того, что партнеры с пониманием относятся к нашим подходам к регулированию миграционной сферы, направленным, прежде всего, на обеспечение безопасности как самих мигрантов, так и российских граждан. Мы, в свою очередь, внимательно рассматриваем все обращения наших коллег по возникающим проблемам в данной сфере», - сказал он.

Москва старается давать «исчерпывающие разъяснения» по мерам, которые принимаются российскими правоохранительными органами, указал Галузин.

«Подчеркиваем, что они действуют без оглядки на национальность или гражданскую принадлежность въезжающих к нам иностранцев», - отметил дипломат.

5 февраля 2025 года в России заработал реестр так называемых контролируемых лиц. Попавшие в него иностранцы подлежат высылке из страны и существенно ограничиваются в правах, например, не могут регистрировать юрлица и имущество. Иностранцы, которые попадают в реестр, также обязаны предоставлять геолокацию своего местоположения. Возможность ведения реестра определена поправками к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», принятому Госдумой в июле 2024 года.

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