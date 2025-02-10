В Узбекистан из Афганистана пытались ввезти больше полтонны наркотиков, спрятанных в вениках

CentralAsia (UZ) - Таможенники Сурхандарьинской области Узбекистана задержали 612 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны в вениках, которые ввезли из Афганистана.

Инцидент произошел 9 февраля на таможенном посту «Айритом». Во время пограничного контроля грузовика, следующего транзитом, сотрудники служб обратили внимание на его груз – 13,5 тонны метел. При углубленном досмотре на таможенном складе выяснилось, что в их ручках находились полиэтиленовые упаковки с веществом темно-коричневого цвета и резким запахом.

Экспресс-анализ подтвердил, что это гашиш. Общий вес изъятых наркотиков составил 612 килограммов, их стоимость оценивается в 16,5 миллиона долларов. По факту ведется расследование.