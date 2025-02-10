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Казахстан завоевал еще одно серебро на Азиатских играх в Китае

CentralAsia (KZ) -  Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

В этом виде программу страну представили Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев и Асан Асылхан. В сумме казахстанские спортсмены набрали 235,39 балла. Китай занял первое место, а Япония - третье.

Днем ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, в лыжных гонках Олжас Климин стал бронзовым призером на дистанции 10 километров свободным стилем.

Ранее Константин Борцов стал вторым в спринте.

Накануне мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине. Всего в Харбине шорт-трекисты получили три награды. Так, в эстафете на 2000 метров в миксте второе месте заняла команда по шорт-треку: Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов. Еще одно серебро принес сборной конькобежец Евгений Кошкин, ставший вторым в забеге на 100 метров.

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