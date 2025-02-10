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Президент Румынии Клаус Иоаннис объявил о своей отставке

CentralAsia (CA) -  Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о намерении уйти в отставку 12 февраля, передает Digi24.

«Через несколько дней румынский парламент может проголосовать за мое отстранение, что приведет к кризису. Это окажет влияние как внутри страны, так и за ее пределами.

Чтобы избежать негативного развития событий, я принимаю решение оставить пост президента», - отметил он.

Йоханнис также выразил обеспокоенность тем, что его возможное отстранение парламентом может нанести ущерб международному имиджу страны. Он занимает пост президента с 2014 года.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Лидером голосования стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,95%), второе место заняла представительница правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Второй тур был назначен на 8 декабря.

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