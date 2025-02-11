Стереотаксическая радиотерапия успешно применяется в Монголии для лечения рака

CentralAsia (MNG) -

Национальный онкологический центр Монголии успешно применяет новые и инновационные технологии и методы лечения для улучшения доступа к лечению рака.

В 2024 году в онкологическом центре началось внедрение стереотаксической радиотерапии для удаления опухолей печени и легких. Это сокращает продолжительность и повторность терапии. Раньше пациентам требовалось лечение 25-30 раз в месяц, в то время как новую точную радиотерапию можно завершить за неделю за 4-5 процедур.

Стереотаксическая радиотерапия

Лучи высокой энергии, используемые во время лучевой терапии, могут быть направлены на разные цели. Это называется стереотаксическая радиотерапия или радиохирургия, как стерео музыка. Результаты стереотаксического радиоизучения сопоставимы с удалением опухоли хирургическим путём. Пациенты, ранее одобренные мультидисциплинарным консилиумом, получают меньше побочных эффектов от стереотаксической радиотерапии, нежели при хирургическом вмешательстве.

Заместитель главного операционного директора Национального онкологического центра УРАНЧИМЭГ Цэгмэд отметила: «Эффект стереотаксической или таргетной радиотерапии проявляется минимум через 1-2 года. Однако наблюдения показывают уменьшение опухолей. Международные исследования показывают, что стереотаксическая радиотерапия так же эффективна, как и хирургия. Мы планируем внедрить этот вид лечения для головного и спинного мозга, а также подготовить медицинские бригады».

Стереотаксическая радиотерапия может быть проведена, когда опухоль размером менее 5 сантиметров или на ранних стадиях рака. Национальный онкологический центр Монголии стремится включить этот вариант лечения в скидку на медицинское страхование.

Какие пациенты подходят для стереотаксической лучевой терапии

В качестве лечения рака легких, который не подходит для хирургического вмешательства из-за недостаточности функций легких, или других функций органов на ранней стадии заболевания. Лечение, соответствующее количеству и размеру метастаз головного мозга. С целью облучения операционного участка метастаз головного мозга. При лечении увеличившихся в размере, либо новообразованных метастаз головного мозга, несмотря на раннее проведённое облучение. Вспомогательная терапия при лечении метастаз в печени, надпочечниках, легких и костях в качестве дополнения к системному лечению у пациентов с небольшим количеством метастаз в организме. Лечение метастаз в позвоночнике, соответствующего количества и размера. При лечении метастаз в легких, соответствующего количества и размера, источник которых находится в другом месте тела, но метастазировавших в лёгкие. Лечение опухоли поджелудочной железы, соответствующих критериям стереотаксической радиотерапии.

источник: MiddleAsianNews

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