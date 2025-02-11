экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия начинает использовать технологию 5G, увеличив скорость интернета в 10 раз во всех сомонах

CentralAsia (MNG) -  

На сегодняшний день в 325 сомонах имеется 52 480 км волоконно-оптического кабеля с пропускной способностью сети передачи данных 1 Гбит/сек. Монголия работает над увеличением этой скорости до 10 Гбит/с к 2025 году.

В Монголии правовая база была создана в 2021 году и были проведены соответствующие эксперименты. Национальная таблица распределения радиочастот была пересмотрена в 2025 году, и ведутся работы по внедрению технологии 5G.

С внедрением технологии 5G

  • Появится возможность передавать и обмениваться большими объемами данных с малой задержкой.

  • Появится возможность подключения Интернета вещей (IoT) и создания и использования интеллектуальных систем в каждой отрасли.

  • К 2030 году технология 5G привнесет в мировую экономику 2,1 триллиона долларов, увеличив ВВП в среднем на 1,7 процента.

Увеличив эту скорость до 10 Гбит/с к 2025 году, во всех сомонах будут внедрены услуги на основе интернет-протокола (жители сомонов смогут получать услуги, требующие скорости и пропускной способности Интернета, такие как IPTV, а также новые технологии, такие как 5G, как в городе Улан-Баторе и центрах аймаков).

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com