Монголия начинает использовать технологию 5G, увеличив скорость интернета в 10 раз во всех сомонах

CentralAsia (MNG) -

На сегодняшний день в 325 сомонах имеется 52 480 км волоконно-оптического кабеля с пропускной способностью сети передачи данных 1 Гбит/сек. Монголия работает над увеличением этой скорости до 10 Гбит/с к 2025 году.

В Монголии правовая база была создана в 2021 году и были проведены соответствующие эксперименты. Национальная таблица распределения радиочастот была пересмотрена в 2025 году, и ведутся работы по внедрению технологии 5G.

С внедрением технологии 5G

Появится возможность передавать и обмениваться большими объемами данных с малой задержкой.

Появится возможность подключения Интернета вещей (IoT) и создания и использования интеллектуальных систем в каждой отрасли.

К 2030 году технология 5G привнесет в мировую экономику 2,1 триллиона долларов, увеличив ВВП в среднем на 1,7 процента.

Увеличив эту скорость до 10 Гбит/с к 2025 году, во всех сомонах будут внедрены услуги на основе интернет-протокола (жители сомонов смогут получать услуги, требующие скорости и пропускной способности Интернета, такие как IPTV, а также новые технологии, такие как 5G, как в городе Улан-Баторе и центрах аймаков).

источник: MiddleAsianNews

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