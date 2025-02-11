Монголия и Узбекистан откроют торгово-экономические представительства

Амарсайхан Сайнбуян и Жамшид Ходжаев

CentralAsia (MNG) - Первое заседание Межправительственной комиссии по торговле, экономике, науке и технологиям Монголии и Узбекистана состоялось в Ташкенте, Республика Узбекистан, 6-7 февраля 2025 года. В ходе заседания стороны договорились открыть торгово-экономические представительства в Улан-Баторе и Ташкенте соответственно. Монгольской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной палате Узбекистана было поручено создать торгово-экономические представительства.

В ходе заседания Межправительственной комиссии заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян, возглавляющий монгольскую сторону Комиссии, и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, возглавляющий узбекскую сторону Комиссии, провели официальные переговоры.

Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан подчеркнул, что ряд инициатив, обсуждавшихся в ходе встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Ходжаевым в августе 2024 года в Улан-Баторе, были реализованы на заседании Межправительственной комиссии. Заместитель премьер-министра Узбекистана Ходжаев выразил благодарность за интенсивное развитие сотрудничества между двумя странами за последние два года и выразил уверенность, что первое заседание Межправительственной комиссии в Ташкенте даст эффективные и практические решения.

Это было первое заседание Межправительственной комиссии, проведенное с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Узбекистан в 1992 году. Монголия имеет много общего с Узбекистаном, страной с растущей экономикой, включая отсутствие выхода к морю. Поэтому две страны обсуждают расширение отношений и сотрудничество в таких областях, как инфраструктура, транспорт, логистика, сельское хозяйство и легкая промышленность, взаимно используя свои преимущества и ресурсы и снижая торговые барьеры, с которыми сталкивается торговля между Монголией и Узбекистаном.

В Торгово-промышленной палате Монголии отметили, что решение об открытии торгово-экономических представительств является реализацией обязательств двух стран по активизации экономического сотрудничества со странами региона Центральной Азии.

Монгольскую сторону заседания Межправительственной комиссии составили заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Узбекистан Батбаатар Дааданхуу, председатель Постоянного комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству Великого Государственного Хурала Монголии Бейсен Булан и президент Торгово-промышленной палаты Монголии Төр-Од Лхагваджав.

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