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Достигнута договоренность об открытии авиарейсов Улан-Батор-Ташкент во второй половине 2025 года

CentralAsia (MNG) -  В Ташкенте состоялось первое заседание Межправительственной монголо-узбекской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны отметили важность развития сотрудничества в сфере автомобильного транспорта и договорились об открытии регулярных авиарейсов по маршруту Улан-Батор-Ташкент во второй половине текущего года в рамках реализации «Соглашения о воздушном сообщении», подписанного в ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Узбекистан в 2024 году.

Также было принято решение об организации в рамках заседания данной комиссии «Первого заседания Совместного комитета по дорогам и транспорту Монголии и Узбекистана», создании нового дорожного коридора и маршрута, соединяющего две страны, и начале пробных грузоперевозок.

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