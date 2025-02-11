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Первая монгольская спортсменка вышла в полуфинал в истории зимних Азиатских игр
ГЭРЭЛТУЯА Баттулга
ГЭРЭЛТУЯА Баттулга

CentralAsia (MNG) -  В Харбине (Китай) официально стартовали 9-е зимние Азиатские игры «Харбин-2025». В них примут участие 1275 спортсменов из 34 стран в 64 дисциплинах по 11 видам спорта. Сборная Монголии участвует с большими надеждами и решимостью.

ГЭРЭЛТУЯА Баттулга вошла в историю, став первой монгольской спортсменкой, вышедшей в полуфинал зимних Азиатских игр, участвуя в соревнованиях по шорт-треку на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Растущий список международных достижений Гэрэлтуяа включает:

  • Золото в общем зачете на соревнованиях «Danubia Series–Sofia Open 2023» и «Sea Cup»
  • Серебро в общем зачете на соревнованиях «Deutschland Cup»
  • Две бронзовые медали на международном соревновании Asian Trophy
  • Две золотые медали и одна серебряная на международном соревновании «Sea Trophy Manila»
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