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Монгольские ветераны-велосипедисты завоевали две серебряные медали на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -  В провинциях Пхитсанулок и Пичит (Таиланд) проходят 44-й чемпионат Азии по шоссейному велоспорту, 31-й чемпионат Азии по велогонкам среди юниоров и 13-й чемпионат Азии по шоссейному паравелоспорту.

По итогам первых трех дней соревнований монгольские спортсмены завоевали две серебряные медали. Наград были удостоены мастер спорта международного класса Д.Эрдэнэтуяа в категории мастеров среди женщин в возрастной категории 45-49 лет и спортсмен команды “Хоршоолол” Д.Энх-Од среди мужчин в возрастной категории 60-67 лет.

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