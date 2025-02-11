Сегодня в Центральном и Гобийском аймаках ожидаются снегопады и метели

CentralAsia (MNG) - 11 февраля или сегодня в восточных и северных частях центральных аймаков ожидаются снегопады и метели, в районе Гоби — ветры и штормы.

В западных аймаках переменная облачность, в остальных районах переменная облачность. В восточной части Центрального аймаков, в северной части Гобийского и Восточного аймаков ожидаются снегопады и небольшие метели. В остальных районах снега не будет. Ветер поменяется с юго-западного на северо-западный на юго-востоке страны, в остальных районах - на северо-западный до 4-9 метров в секунду, в районе Гоби до 13-15 метров в секунду.

Сегодня в 5:00 утра в Улан-Баторе температура воздуха составляла -20 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха — 76 процентов, а давление воздуха — 866 гектопаскалей. Давление останется стабильным в течение всего дня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения