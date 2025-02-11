экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Объявлен расширенный состав сборной Монголии по баскетболу

CentralAsia (MNG) -  Федерация баскетбола Монголии объявила расширенный состав национальной сборной перед предварительным раундом чемпионата Азии, который пройдет 20–23 февраля.

Финальные матчи предварительного группового этапа чемпионата Азии-2025 пройдут 20 и 23 февраля.

Сборная Монголии будет сыграть против Гуама 20 февраля на их площадке, а против Японии — 23 февраля дома.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com