Объявлен расширенный состав сборной Монголии по баскетболу
CentralAsia (MNG) - Федерация баскетбола Монголии объявила расширенный состав национальной сборной перед предварительным раундом чемпионата Азии, который пройдет 20–23 февраля.
Финальные матчи предварительного группового этапа чемпионата Азии-2025 пройдут 20 и 23 февраля.
Сборная Монголии будет сыграть против Гуама 20 февраля на их площадке, а против Японии — 23 февраля дома.
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