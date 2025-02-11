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Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 11 февраля подписал указы, согласно которым на все виды стали и алюминия, поставляемые в Соединенные Штаты, вводятся пошлины в размере 25%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новыми указами вводится «североамериканский стандарт». По нему вся импортируемая сталь должна быть «выплавлена и разлита», а алюминий — «выплавлен и отлит» в этом регионе. Тем самым, отмечает агентство, ограничивается импорт минимально обработанной стали из Китая в США.

«Тарифы на сталь и алюминий <...> положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки»,— заявил торговый советник Питер Наварро.

«Речь идет не только о торговле. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая»,— добавил он.

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