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В Гватемале автобус упал с моста в овраг, погиб 51 человек, объявлен траур

CentralAsia (CA) -  В Гватемале по меньшей мере 51 человек погиб в результате аварии с участием пассажирского автобуса, сообщает Reuters.

По данным агентства, автобус ехал из города Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу страны, город Гватемала, и упал с автомобильного моста в овраг.

Местные изданию пишут, что водитель переполненного автобуса не справился с управлением. Автобус врезался в несколько автомобилей и металлическое ограждение моста, а затем упал в овраг, где течет небольшая река.

На фотографиях с места происшествия видно, что автобус частично затоплен водой. Предполагается, что причиной аварии стала неисправность тормозов автобуса.

В результате аварии погибли не менее 36 мужчин и 15 женщин. В Гватемале объявили трехдневный национальный траур.

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