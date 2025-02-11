ХАМАС обвинил Израиль в нарушении сделки и отложил передачу заложников. Армия Израиля повысила боеготовность

Бойцы «Бригад Аль-Кассам» перед домом бывшего лидера группировки Яхьи Синвара в Хан-Юнисе, где запланирован обмен части заложников

CentralAsia (CA) - Террористическая группировка ХАМАС объявила об отмене освобождения следующей группы израильских заложников, пишет The Jerusalem Post.

Очередной обмен заложников на палестинских заключенных должен был состояться в субботу, 15 февраля.

Причиной такого решения в ХАМАС назвали нарушения мирных договоренностей со стороны Израиля. В группировке заявили, что израильская сторона препятствует возвращению жителей северной части сектора Газа домой, а также не пропускает в регион гуманитарную помощь.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление ХАМАС «прямым нарушением режима прекращения огня». Он поручил Армии обороны Израиля «повысить боевую готовность к любому развитию событий в Газе» и обеспечить защиту израильских приграничных населенных пунктов. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проводит консультации по безопасности, пишет Times of Israel.

Мирное соглашение между ХАМАС и Израилем начало действовать 19 января. В рамках его первого этапа, который длится 42 дня, ХАМАС обязался отпустить 33 заложника, Израиль — освободить более 1900 заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.

9 февраля Израиль сообщил, что в рамках своих обязательств по соглашению отвел войска из из коридора Нецарим, разделяющего центр сектора Газа.