Президент Туркменистана уволил министра экономики после его отчета об итогах 2024 года

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчеты подчиненных на расширенном заседании правительства 7 февраля, тут же уволил нескольких чиновников. В частности, своего поста лишился министр экономики и финансов республики Сердар Джораев, отмечает государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

В своем отчете о деятельности ведомства в 2024 году этот член правительства представил сведения о выполнении госбюджета, показателях освоения инвестиций, реализации Национальной сельской программы. Так, по словам министра, доходная часть главного финансового плана страны исполнена на 105,9%, расходная — на 99,9%.

В продолжение заседания президент освободил Джораева от должности главы Минфина, назначив на вакантную позицию заместителя уволенного руководителя Мамметгулы Астангулова. Причины кадровой перестановки Бердымухамедов-младший не назвал.

Вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова также выступила с докладом. Она отчиталась о мероприятиях, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, об итогах творческих конкурсов, презентациях книг главы государства и его отца Гурбангулы Бердымухамедова, о прочих культурных мероприятиях.

Заслушав отчет, руководитель республики уволил Маммедову и назначил на ее место Бахар Сейидову, которая до этого работала председателем Комитета Меджлиса (парламента) по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Чем именно остался недоволен Бердымухамедов, неизвестно.

Без объяснения причин и так же — после рассказа об итогах проделанной в прошлом году работы — лишился своего поста хяким (губернатор) Ахалского велаята (области) Солтанмырат Солтанмырадов. Его преемником стал Тойгулы Нурмырадов.

Говоря о результатах, достигнутых в 2024 году, президент страны подчеркнул, что валовой внутренний продукт вырос на 6,3%. Промышленный комплекс показал увеличение на 1,5%, строительство — на 11%, транспортно-коммуникационный комплекс — на 7,2%, торговля — на 10,1%, сфера услуг — на 8,6%.

В сравнении с предыдущим годом в отраслях экономики наблюдаются положительные производственные показатели. Объем розничной торговли также продемонстрировал позитивную динамику, рост на 13,1%.

Размеры зарплат на крупных и средних предприятиях республики увеличились на 10.6%. Пенсии, стипендии и прочие пособия выплачены в срок. В полном объеме выполнен план по освоению капиталовложений за счет всех источников финансирования.

Сердар Бердымухамедов рассказал и некоторых планах на текущий год. Так, в рамках программы социально-экономического развития страна намерена построить и сдать в эксплуатацию жилье площадью около 500 тысяч квадратных метров, школы на 4620 мест и детские сады на 2000 мест. Также в республике пройдет ряд крупных международных мероприятий.

Президент выразил твердую уверенность в том, что вместе с народом, сплоченным самоотверженным трудом, Туркменистан достигнет все намеченные на 2025 год новые рубежи.