Оспы обезьян и метапневмовируса в Таджикистане нет, - Минздрав РТ

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане не зарегистрированы случаи оспы обезьян и метапневмовирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции 10 февраля сообщил министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода, передает «Азия плюс».

По его словам, Минздрав в сотрудничестве с ВОЗ закупил тесты для выявления оспы обезьян, и все лаборатории страны готовы к диагностике этого заболевания. В настоящее время в республике функционируют 17 лабораторий, оснащённых современным оборудованием.

Говоря о метапневмовирусной инфекции, министр отметил, что в Таджикистане анализ, проведённый среди 715 госпитализированных пациентов с симптомами респираторных инфекций, не выявил ни одного случая данного вируса.

Кроме того, в 2024 году в стране не было зарегистрировано таких инфекционных заболеваний, как чума, холера, лептоспироз, корь и полиомиелит.

Ранее вспышка метапневмовируса человека была выявлена в Китае, о чём сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Метапневмовирус по симптомам схож с обычным гриппом и простудой: кашель, насморк, одышка, головная боль, лихорадка. Обычно заболевание протекает в лёгкой форме, но у людей с ослабленным иммунитетом, младенцев и пожилых оно может вызвать серьёзные осложнения, вплоть до бронхита и пневмонии. Вирус передаётся преимущественно воздушно-капельным путём, реже – контактно-бытовым.

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