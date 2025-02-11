В Алматы продолжают сносить незаконные киоски

CentralAsia (KZ) - В Алматы на сегодня демонтированы 102 киоска и 109 силомеров, сообщает Orda.kz со ссылкой на акимат города.

Массовый снос незаконных торговых точек в южной столице продлится до 17 февраля, всего планируют убрать 500 объектов. Главная цель — борьба со стихийной торговлей и улучшение безопасности в городе.

«Особое внимание уделяется точкам продажи уличной еды, которые часто не соответствуют санитарным нормам»,уточнили в акимате.

Кроме того, все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно, создавая тем самым допнагрузку на городские сети.

Всего в Алматы утвердили 142 места для размещения 157 ларьков, киосков, трейлеров и палаток. Владельцы незаконных точек, желающие работать официально, могут обратиться в управление предпринимательства и инвестиций города.

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