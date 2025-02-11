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За ночь над Россией уничтожили 40 беспилотников, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За прошедшую ночь над территорией России средства ПВО уничтожили 40 украинских дронов, сообщает Минобороны РФ.

18 беспилотников — над территорией Саратовской области; 13 дронов — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников, зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщил ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин. Работают оперативные службы, по предварительным данным, никто не пострадал.

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