24 граждан Узбекистана и Таджикистана спасли из снежного плена в Казахстане

CentralAsia (KZ) - 24 иностранца спасли сотрудники МЧС на трассе в Костанайской области Казахстана. Это граждане Узбекистана и Таджикистана, среди них были четыре ребенка.

Микроавтобус, на котором они ехали, сломался в 30 километрах от села Адаевка Камыстинского района. На помощь вызвали МЧС.

«Немедленно направленные на место происшествия спасатели МЧС эвакуировали в ближайший пункт обогрева 24 человека, в том числе 4-х детей. Спасенные являются гражданами Республики Узбекистан и Республики Таджикистан», - сообщили спасатели.

Они отбуксировали микроавтобус до населенного пункта, в медицинской помощи никто не нуждался, отметили в МЧС Казахстана.

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