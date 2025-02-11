Украина «по сути согласилась» предоставить США редкоземельные металлы на $500 млрд, - Трамп

CentralAsia (CA) - Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

При этом Трамп говорит, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и каким будет исход войны.

«Они (украинцы) могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией). Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать. Но все те деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», - сказал Трамп.

Дональд Трамп отметил, что Вашингтон выделил Украине более $300 млрд, тогда как Европа — около $100 млрд.

Дональд Трамп не впервые говорит о том, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на американскую помощь. Зеленский говорил, что власти в Киеве открыты к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь. При этом президент Украины отмечал, что около половины месторождений редкоземельных металлов страны расположены на территориях, «оккупированных» Россией.