Уличный музыкант обвинил рэпера P. Diddy в изнасиловании

P. Diddy

CentralAsia (CA) - Рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, вновь обвинили в изнасиловании. На этот раз на него пожаловался уличный музыкант, с иском которого ознакомился портал TMZ. Пострадавший потребовал возместить ему моральный ущерб.

В ноябре 2022 года музыкант выступал перед ночным клубом. К нему подошел охранник рэпера, который пригласил мужчину на вечеринку к P. Diddy. В доме Шон Комбс предложил пострадавшему выпить, а после позвал его в другую комнату, чтобы показать коллекцию своих украшений. Однако вместо этого рэпер заставил мужчину заняться с ним оральным и анальным сексом. Пострадавший считает, что в его напиток подмешали наркотики: с каждым моментом он чувствовал себя все хуже. А утром музыкант проснулся от того, что ему поставили капельницу.

Адвокаты Комбса назвали эти претензии смехотворными. «В суде восторжествует правда: мистер Комбс никогда не подвергал никого сексуальному насилию или торговле людьми — ни мужчин, ни женщин, ни взрослых, ни несовершеннолетних»,— уверены защитники.

Ранее P. Diddy обвиняли в многочисленных изнасилованиях. В общей сложности к нему может быть подано более 120 исков.