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Россия полностью сняла ограничения на транзит пшеницы, томатов и перцев из Казахстана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Россия запретила ввозить казахстанскую пшеницу, томаты и дыни

CentralAsia (KZ) -  Россия сняла ограничения на транзит продукции казахстанских сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает informburo.kz.

«По этому вопросу я специально съездил в Москву, встретился с министром сельского хозяйства, руководителем «Россельхознадзора». Вопросы по зерновым, бобовым, масличным культурам сняты. Вагоны как раньше на перевалке не стоят сейчас. Мы это оперативно решили, отгружают экспорт. Единственное, что осталось сейчас, по цветам – это из третьих стран, получается, реэкспорт с нашей стороны. Но этот вопрос тоже на днях решим, максимум – 10 дней», – сказал Сапаров на заседании правительства.

По его словам, все ограничения по транзиту с Казахстана сняли ещё в ноябре. Однако российская сторона выставила требования, чтобы продукцию сразу же грузили в судна, без перевалки.

«А чтобы грузить в судно, это несколько сотен вагонов (необходимо), это надо столько времени простоя. Поэтому я выехал уже в январе и решил вопрос, чтобы они нам разрешали перевалку. Сейчас экспорт идёт нормально. Кроме этого, мы другие рынки сейчас ищем тоже, работаем параллельно, чтобы была конкуренция, чтобы через Прибалтику тоже отгружать в Европу», – заключил министр.

В октябре 2024 года Россия ввела временные ограничения на ввоз пшеницы, чечевицы, томатов, перцев, семян подсолнечника для посева и дынь из Казахстана. Причиной «Россельхознадзор» называл обнаружение в продукции подкарантинных объектов.

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