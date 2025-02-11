экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лидер фракции правящей партии Южной Кореи призвал изменить конституцию

CentralAsia (CA) -  Лидер парламентской фракции правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Квон Сон Дон предложил внести поправки в конституцию страны для децентрализации президентской и парламентской власти, передает «Рёнхап».

По его словам, хотя объявление военного положения в стране было «неприемлемой мерой», политический кризис возник из-за «парламентского самовластия» оппозиционной Демократической партии.

«Я убежден, что фундаментальным решением политического кризиса, который мы переживаем, является конституционная реформа. Пришло время задуматься о структуре, которая позволит перераспределить власть президента и ограничить злоупотребления властью со стороны парламента»,— сказал Квон Сон Дон.

По словам политика, оппозиция, имеющая большинство в парламенте, 29 раз пыталась вынести импичмент президенту, внесла 23 законопроекта о специальном расследовании в его отношении, 38 раз пыталась добиться повторения рассмотрения законов и утверждала бюджет в одностороннем порядке.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря 2024 года, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Военное положение было отменено спустя шесть часов, поскольку парламент проголосовал против. Главу государства отстранили от должности, в его отношении ведется расследование по делу о мятеже.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com