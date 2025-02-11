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В Казахстане из-за реконструкции развязки временно закрывают участок дороги на границе с Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  С 12 февраля на трассе Актобе – Уральск – граница РФ (пункт пропуска Сырым) временно перекроют участок между 263 и 265 км в связи с реконструкцией транспортной развязки, сообщает «КазАвтоЖол».

Перекрытие затронет участок длиной 1,5 км, включая пересечение с дорогой в направлении Атырау.

Движение направят по объездной дороге длиной 2,2 км, которая расположена слева от основной трассы.

«Подрядчик, выполняющий работы, приступает к основному этапу строительства транспортной развязки типа «клеверный лист», включающему возведение насыпи и путепровода», – говорится в сообщении.

Работы ведутся в рамках реконструкции автодороги Подстёпное – Фёдоровка – граница РФ на участке с 0 по 36 км.

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