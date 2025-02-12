Монголия планирует первый выпуск долларовых облигаций после повышения кредитного рейтинга

CentralAsia (MNG) -

Монголия наняла банки для потенциально первой продажи долларовых облигаций с момента повышения рейтингов рейтинговыми агентствами в прошлом году, поскольку страна стремится привлечь устойчивый мировой спрос на более рискованные долговые обязательства в начале 2025 года.

По словам осведомленных источников, суверенный банк с «мусорным» рейтингом планирует сделку сроком на пять, а возможно, и на десять лет. По данным, собранным Bloomberg, если правительство приступит к определению цены долга, это будет его первый выход на рынок облигаций в долларах США примерно за 14 месяцев.

За последние годы Монголия стала редким суверенным эмитентом со спекулятивным рейтингом в развивающихся странах Азии, поскольку другим бывшим заемщикам, таким как Пакистан, пришлось обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду. Все три основных международных рейтинговых агентства повысили кредитные рейтинги Монголии с сентября, а Moody's Ratings стало последним, кто сделал это в ноябре.

Агентство Moody's отметило рост доходов от добычи полезных ископаемых и успешную историю управления долгом, повысив кредитный рейтинг Монголии на одну ступень до B2, что на пять ступеней ниже инвестиционного уровня.

По словам осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными, поскольку информация является конфиденциальной, страна также планирует выкупить облигации на сумму 566 миллионов долларов, подлежащие погашению в апреле следующего года, и облигации на сумму 650 миллионов долларов, подлежащие погашению в январе 2028 года. Обе облигации торгуются выше цены выпуска.

По данным индекса Bloomberg, средние спреды по азиатским высокодоходным долларовым облигациям близки к самому узкому значению за последние шесть лет и составляют 411 базисных пунктов.

Тем не менее, индекс, который в этом году вырос на 0,5%, отстает от мировых аналогов, поскольку вновь усилились опасения по поводу китайских застройщиков, а планы президента США Дональда Трампа по введению пошлин дестабилизируют рынки. Согласно данным, в прошлом году доходность облигаций региона составила 15%, что является лучшим годовым показателем за 12 лет.

По данным, из 20 основных индексов Bloomberg с фиксированной доходностью наилучшие результаты в этом году показали долларовые облигации развивающихся рынков и глобальные высокодоходные облигации, показав доходность 1,5% и 1,4% соответственно. Более крупные спреды по облигациям дают им больше возможностей для поглощения волатильных движений казначейских облигаций.

источник: MiddleAsianNews

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