В Улан-Баторе успешно проведена первая лапароскопическая операция на донорской печени

CentralAsia (MNG) -

Лапароскопическая резекция печени донора при трансплантации имеет высокий уровень удовлетворённости.

В 2018 году Национальный онкологический центр начал проводить операции по пересадке печени от живого донора пациентам с раком печени. В этом году было проведено 180 трансплантаций печени.

Команда по трансплантации органов больницы начала подготовку к внедрению технологии эндоскопической резекции правой печени донора при операциях по пересадке печени с 2024 года. Первая операция была успешно прошла 10 февраля.

Лапароскопическая резекция печени у донора — хирургический метод, который применяется для быстрого восстановления донора после операции. Несмотря на то, что пациенты очень довольны результатом лапароскопической операции, во многих больницах до сих пор выполняют открытым методом через разрез брюшной полости в связи со сложностью проведения данной операции, при которой требуются высокие медицинские технология.

источник: MiddleAsianNews

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