Монастырь Гандантэгченлин расширяет сотрудничество с туристической индустрией. ФОТО
CentralAsia (MNG) -
10 февраля Монгольский буддийский центр, монастырь Гандантэгченлин встретился с Монгольской профессиональной туристической ассоциацией и ее членами.
В ходе встречи обсуждались буддийское наследие Монголии, исторические особенности монастыря Гандантэгченлин, ремесла монахов, религиозные ритуалы, а также пути широкого внедрения специальных программ в туристическую отрасль.
Монастырь Гандантэгченлин также отметил программы по популяризации культурного и религиозного наследия среди иностранных и отечественных туристов. Всего на встрече присутствовало 150 представителей туроператоров.
источник: MiddleAsianNews
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