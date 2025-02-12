ГИК Монголии стала первой в Азии, присоединившейся к онлайн-платформе для прозрачности политического финансирования

Региональная встреча Партнерства открытого правительства (OGP) в Азии и Тихоокеанском регионе прошла на Филиппинах 5–7 февраля 2025 года.

В ходе встречи руководитель аппарата Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Монголии Бат-Эрдэнэ Доржсурэн и референт по внешним связям и сотрудничеству Уянга Хурэлбаатар приняли участие в обсуждениях, интервью и встречах на уровне министров, на которых должностные лица представили реформы избирательного законодательства и поделились опытом Монголии.

Генеральная избирательная комиссия Монголии стала первой страной в Азии, присоединившейся к недавно запущенной онлайн-платформе Партнерства открытого правительства для публикации данных о политическом финансировании, которая действует с 2024 года. Надзорный комитет OGP рассмотрел инициативу ГИК и официально сертифицировал участие Монголии в конференции.

Более 800 представителей правительств, гражданского общества и международных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона приняли участие в Азиатско-Тихоокеанской региональной встрече Открытого правительственного партнерства на Филиппинах в 2025 году. По данным ГИК, обсуждения были сосредоточены на укреплении демократии, повышении прозрачности и подотчетности в управлении, а также решении проблем в реализации открытых и прозрачных правительственных инициатив в регионе.