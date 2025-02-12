Монгольские золотые булавки — изобретательность древних монголов

CentralAsia (MNG) -

Две золотые булавки в форме головы Аргали (Аргаль или горный баран — парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах Монголии) были найдены в квадратной гробнице на горе Тэвш в сомоне Богд аймака Өвөрхангай.

Эти золотые булавки, уникальный дизайн которых пронизан изобретательностью древних монголов, были обнаружены в 1971 году археологами Д. Навааном и Ц. Доржсурэном из Историко-культурной исследовательской экспедиции Монгольской Народной Республики.

При раскопках квадратной каменной гробницы размером 10х6 м золотые булавки были размещены крест-накрест на висках мужчины, погребенного на глубине 1,8 м.

Головка туловища булавок прекрасно передает форму головы Аргали с его огромными загнутыми внутрь рогами, острой мордой и большими пронзительными глазами.

Шея и грива Аргали украшены крестообразным узором, напоминающим зубья пилы, а между ними расположены 6 или 8 зелено-бирюзовых инкрустаций, создающих красивое декоративное цветовое сочетание.

Артефакт считается важным экспонатом, демонстрирующим интеллектуальную культуру, уровень обработки металла и методы монголов в бронзовом веке, и хранится в архивах Национального музея Чингисхана.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения