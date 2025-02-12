Валютные резервы Монголии составляют около $4,9 млрд

CentralAsia (MNG) - По состоянию на конец 2024 года валютные резервы Монголии достигли исторического максимума в 5,5 млрд долларов США. Однако текущие резервы составляют около 4,9 млрд долларов США.

В среднем колебания обменного курса, как правило, происходят в определенное время года, особенно в сентябре и октябре, когда увеличивается деловая активность, и во время Лунного Нового года, когда растет спрос. В последнее время такие факторы, как рост выездного туризма и импорта автомобилей, также способствовали этим колебаниям. Кроме того, сезонное замедление некоторых горнодобывающих операций привело к сокращению притока иностранной валюты.

Банк Монголии сообщил, что он выполнил все заказы на покупку иностранной валюты от коммерческих банков в полном объеме и что операции остаются стабильными.

По состоянию на 10 февраля 2025 года официальный обменный курс доллара США, объявленный Банком Монголии, составлял 3455,89 тугриков.

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