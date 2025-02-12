экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Валютные резервы Монголии составляют около $4,9 млрд

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на конец 2024 года валютные резервы Монголии достигли исторического максимума в 5,5 млрд долларов США. Однако текущие резервы составляют около 4,9 млрд долларов США.

В среднем колебания обменного курса, как правило, происходят в определенное время года, особенно в сентябре и октябре, когда увеличивается деловая активность, и во время Лунного Нового года, когда растет спрос. В последнее время такие факторы, как рост выездного туризма и импорта автомобилей, также способствовали этим колебаниям. Кроме того, сезонное замедление некоторых горнодобывающих операций привело к сокращению притока иностранной валюты.

Банк Монголии сообщил, что он выполнил все заказы на покупку иностранной валюты от коммерческих банков в полном объеме и что операции остаются стабильными.

По состоянию на 10 февраля 2025 года официальный обменный курс доллара США, объявленный Банком Монголии, составлял 3455,89 тугриков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com