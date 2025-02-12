Россия нарастила экспорт электроэнергии в Монголию почти на 40%

CentralAsia (MNG) - Экспорт электроэнергии из России в Монголию в 2024 г. увеличился на 39%, до 1,26 млрд кВт*ч. Доля России в структуре импорта выросла с 37% до 46%. Об этом сообщает ТГ-канал Высокое напражение | энергетика.

Монголия – перспективный рынок электроэнергии: в период с 2013 по 2023 гг. объем электропотребления в стране вырос более чем на 60%, в том числе благодаря высоким средним темпам экономического роста (4,7% в год).

Поставки в Монголию осуществляются из энергопрофицитной ОЭС Сибири, на долю которой приходится 20% установленной мощности ЕЭС России (52,5 ГВт).

Как результат, поставки электроэнергии из России в Монголию по итогам прошлого года впервые превысили объем экспорта в Китай (893 млн кВт*ч).

Россия в 2024 г. заключила с Монголией два соглашения о модернизации и строительстве тепловой генерации.

Новые ТЭС должны уменьшить энергодефицит и предотвратить риски для экологии Байкала, с которыми были связаны планы строительства каскада ГЭС на монгольских реках Эгийн-гол, Шурэн и Сэлэнгэ. Монголия отказалась от этого проекта под давлением РФ.

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