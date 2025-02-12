В 2024 году Монголию посетили 808 956 туристов, что принесло ей $1.6 млрд

CentralAsia (MNG) - «Неделя туризма-2025» началась 10 февраля 2025 года Форумом «Региональное развитие и туризм».

Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии и Монгольская туристическая организация совместно организуют этот форум второй год подряд для укрепления координации в туристическом секторе Монголии и расширения сотрудничества между государственным и частным секторами. Участники обсуждают насущные проблемы сектора, потенциальные решения и пути продвижения вперед. Они подчеркнули, что туризм играет жизненно важную роль в экономическом росте и развитии, подчеркнув важность постоянных инноваций и реформ, а также необходимость своевременного и эффективного обмена информацией между секторами для содействия устойчивому туризму.

Туристическая индустрия Монголии остановилась во время пандемии, понеся убытки в размере 1.6 трлн тугриков. Однако с тех пор ситуация восстановилась, и выручка увеличилась на 65 процентов. В 2023 году доходы Монголии от туризма составили 1.2 млрд долларов США, а в 2024 году страну посетили 808 956 туристов, что принесло ей 1.6 млрд долларов США.

В Монголии экстремальный климат, но путешествия и активный отдых возможны круглый год, а не только летом. Только в январе страна приняла 33 462 туристов, что является самым высоким показателем за всю историю зимнего сезона, что свидетельствует о растущем интересе к зимнему туризму в Монголии.

Монголия стремится принимать 2 миллиона туристов ежегодно к 2030 году и увеличить доходы от туризма до 8 миллиардов долларов США. Для достижения этого страна планирует развивать туризм в региональных кластерах. Например, центральный регион будет развиваться как субрегион, ориентированный на диверсифицированное сельское хозяйство и промышленность, в то время как восточный регион будет развиваться как специализированная область для исторического туризма и интенсивного сельского хозяйства.

Более 1000 представителей из более чем 600 предприятий туристического сектора принимают участие в мероприятии «Неделя туризма 2025». В течение этой недели они будут участвовать в обсуждениях по таким темам, как стратегия туризма, инфраструктура, услуги направления и разработка продукта.

Министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Номин Чинбат отметила: «Доходы от туризма выросли в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом. В прошлом году мы запустили партнерство с Trip.com, что позволило международным путешественникам бронировать рейсы в Монголию и приобретать туристические услуги напрямую. Кроме того, чтобы расширить возможности транспортировки туристов, мы подписали соглашения об авиационных отношениях с несколькими странами и активно работали над получением разрешений на полеты. В результате прямые рейсы теперь доступны в общей сложности по 155 направлениям. Впервые в истории сектор воздушного транспорта Монголии обслужил более 2 миллионов пассажиров. Из числа туристов, посещающих Монголию, 47 процентов интересуются экологическим и приключенческим туризмом. Путешествия в одиночку становятся глобальной тенденцией, поэтому для нас важно развивать такой опыт в соответствии с международными стандартами. Кроме того, поскольку искусственный интеллект продолжает активно развиваться, интеграция таких технологий, как чат-боты, в нашу деятельность имеет решающее значение».

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