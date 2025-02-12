Мультфильмы станут другими. Компания Disney пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности

CentralAsia (CA) - Компания The Walt Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом сообщают Axios и Fox Business со ссылкой на письмо сотрудникам.

Компания с начала финансового года откажется от фактора разнообразия, который влиял на вознаграждение руководителей, заменив его на другой, который должен быть больше ориентирован на вклад в коммерческий успех Disney.

Кроме того, по информации источников портала, будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами. Раньше перед показом предупреждали о наличии «неуважения или жестокого обращения с народами или культурой».

Закрывается инициатива, в рамках которой рассказывали истории «недопредставленных» категорий людей, в том числе ЛГБТ.

За последние недели от политики DEI отказались такие компании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.

Axios отмечает, что подобные изменения в компаниях говорят об их попытке соответствовать политике, проводимой новой администрацией США в лице президента Дональда Трампа.