В Астане подросток напал с ножом на маленького ребёнка в лифте (Осторожно, видео)

CentralAsia (KZ) - В Астане подросток напал на малолетнего ребёнка в лифте многоэтажки, сообщили в департаменте полиции столицы.

Видео нападения опубликовали в соцсети. По информации очевидцев, подросток несколько раз ударил ножом 5-летнего ребёнка.

«В ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, в соответствии с законодательством», – сообщили в полиции.

Пострадавший ребёнок находится в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Нападавший подросток будет изолирован в установленном порядке сразу после проведения необходимых следственных действий», – сообщили в ДП Астаны.

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