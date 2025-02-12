США направили письмо Таджикистану о соблюдении санкций против российских компаний, - власти РТ

Султон Рахимзода

CentralAsia (TJ) - Представители Соединенных Штатов Америки направили правительству Таджикистана письмо о соблюдении санкций в отношении ряда российских компаний. Об этом 11 февраля на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ Султон Рахимзода, передает «Азия Плюс».

По его словам, в обращении США запрашивают информацию о дальнейших действиях Таджикистана в этом вопросе.

«Это чувствительная тема, и она сейчас находится на рассмотрении», – отметил он.

Рахимзода считает, что это не первый случай, когда российские компании сталкиваются с санкциями, и они должны уже иметь свои механизмы адаптации.

«Конечно, любые санкции в той или иной степени влияют на деятельность компаний, но, думаю, эти компании уже разработали механизмы работы в условиях ограничений. Эти вопросы также решаются в рамках переговоров с правительством», – заявил он.

При этом он уточнил, что Комитет по инвестициям не отвечает за этот сектор, однако соответствующие структуры Таджикистана занимаются данным вопросом.

После начала российских военных действий в Украине США и Европейский Союз ввели санкции против российских компаний.

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