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Глава МИД Таджикистана прибыл с визитом в Астану

CentralAsia (KZ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин прибыл в Астану с официальным визитом, сообщили в МИД республики.

В рамках поездки запланирована встреча с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.

Ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, региональной повестки и взаимодействия в международных организациях.

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