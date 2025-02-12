Глава МИД Таджикистана прибыл с визитом в Астану
CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин прибыл в Астану с официальным визитом, сообщили в МИД республики.
В рамках поездки запланирована встреча с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.
Ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, региональной повестки и взаимодействия в международных организациях.
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