ООН будет компенсировать Казахстану около $5 млн в год за участие в миссии на Голанских высотах

CentralAsia (KZ) - В среду мажилис принял законопроект «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций». Документом предусмотрены условия миротворческой миссии на Голанских высотах.

Меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана и ООН был подписан в Нью-Йорке 14 февраля 2024 года. Документ является типовым для всех стран, предоставляющих свои силы для участия в миротворческих операциях.

«ООН будет компенсировать Казахстану около $5 млн в год за участие в миссии. Из них около $2,4 млн – это выплата личному составу, остальные $2,6 млн – за аренду техники, имущества и вооружения. Выплата компенсации за персонал контингента будет возмещаться в размере $1448 на человека в месяц. Деньги, выделенные ООН, поступят в государственный бюджет», - сказал заместитель министра обороны Шах-Хасан Жазыкбаев на пленарном заседании мажилиса.

Жазыкбаев добавил, что Казахстан планирует продолжать миссию до ее закрытия ООН. Казахстанские миротворцы на Голанских высотах не участвуют в разрешении конфликтов. В прошлом году они эвакуировали гражданских из Дамаска и персонал других миротворческих сил.

Первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана со своей техникой, вооружением и имуществом начал свою работу в середине марта прошлого года. На Голанских высотах на границе между Сирией и Израилем служит отряд из 139 казахстанских миротворцев.

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